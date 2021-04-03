В Совфеде прокомментировали заявление Кравчука, назвавшего Украину врагом России

Главный враг Украины - это ее непосредственные руководители, взявшие политический курс на противостояние с Россией.

В Совете Федерации ответили на заявление первого президента Украины Леонида Кравчука, который в настоящее время представляет Украину в контактной группе по Донбассу. Он назвал Украину врагом России. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на слова украинского политика, заявив, что Россия и Украина никогда не были врагами. А настоящим врагом Украины является ее руководство, которое проводит политику противостояния с российской стороной, пишет РИА Новости.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не может обеспечить мир на Востоке Украины, так как не является одной из сторон существующего конфликта.