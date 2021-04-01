В ТПП РФ обсудили развитие туризма на Дальнем Востоке

На прошедшей в ТПП РФ конференции обсудили перспективы и преимущества, которые Дальний Восток может предложить туристам, а также существующие проблемы отрасли.

В среду, 31 марта, в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ прошла конференция в формате видеосвязи на тему "Пункт назначения – Дальний Восток: Россия Тихоокеанская", в ходе которой эксперты обсудили инвестиционное развитие региона с точки зрения туристической отрасли. В мероприятии приняли участие свыше 50 человек, представляющих интересы туристического бизнеса Дальнего Востока, а модераторами видеоконференции выступили Сергей Селиванов, директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ и Борис Ступницкий, президент Союза "Приморская торгово-промышленная палата".

Участники мероприятия отметили, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по отрасли туризма, однако индустрия отдыха по-прежнему является одним из перспективных направлений экономического и социального развития регионов России. Многие российские и зарубежные туристы стремятся посетить Дальний Восток не только из-за великолепной природы края, но и международного уровня сервиса, предоставляемого гостиницами, санаториями и горнолыжными курортами региона.

Тем не менее в развитии индустрии отдыха на Дальнем Востоке существуют определенные проблемы. Участники конференции отметили, что такие онлайн-встречи позволяют не только рассказать о привлекательности региона, но и обозначить трудности, с которыми сталкивается туристический бизнес. Но, несмотря на трудности, Дальний Восток полностью готов встречать как российских, так и иностранных гостей.

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Ранее стало известно, что в России пандемия коронавируса может закончиться к августу.