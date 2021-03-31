"Академик Черский" прибыл в Данию для достройки СП-2
Трубоукладчик должен приступить к прокладке труб первой ветки газопровода (Line A).
Трубоукладочное судно "Академик Черский" прибыло в Данию к месту достройки энергетического проекта "Северный поток-2". Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на сведения глобальной системы позиционирования кораблей MarineTraffic.
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Напомним, что 30 марта "Академик Черский" вышел из района Калининграда и направился к датским водам для завершения строительства газопровода.
Ранее в Германии отреагировали на слова США об усилении санкций в отношении "Северного потока-2".
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