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"Академик Черский" прибыл в Данию для достройки СП-2

31.03.2021 18:02
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"Академик Черский" прибыл в Данию для достройки СП-2

Трубоукладчик должен приступить к прокладке труб первой ветки газопровода (Line A).

Трубоукладочное судно "Академик Черский" прибыло в Данию к месту достройки энергетического проекта "Северный поток-2". Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на сведения глобальной системы позиционирования кораблей MarineTraffic.

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Напомним, что 30 марта "Академик Черский" вышел из района Калининграда и направился к датским водам для завершения строительства газопровода.

Ранее в Германии отреагировали на слова США об усилении санкций в отношении "Северного потока-2".

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