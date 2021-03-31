СФ одобрил закон об обнулении президентских сроков

Теперь проект закона должен подписать Владимир Путин.

Совет Федерации России утвердил закон, позволяющий действующему лидеру страны Владимиру Путину вновь претендовать на пост главы государства. Таким образом, предыдущие президентские сроки обнуляются, пишет Коммерсант.

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Напомним, что проект закона был разработан в рамках конституционных поправок, которые были приняты гражданами страны в ходе всероссийского голосования.

Ранее сообщалось, что в России изменились правила выплат пособий по безработице.