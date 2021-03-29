Стал известен средний размер пенсии в РФ

Средний размер пенсионных выплат составляет 15744 руб.

Заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина во время круглого стола в Совете Федерации рассказала, что в стране средний размер пенсионных выплат составляет 15744 руб. Уточняется, что такие данные зафиксировали по состоянию на 1 января 2021 года, пишет Московский комсомолец.

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Ранее сообщалось, что в России смягчили требования для получения детских пособий.