Стал известен средний размер пенсии в РФ
Средний размер пенсионных выплат составляет 15744 руб.
Заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина во время круглого стола в Совете Федерации рассказала, что в стране средний размер пенсионных выплат составляет 15744 руб. Уточняется, что такие данные зафиксировали по состоянию на 1 января 2021 года, пишет Московский комсомолец.
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Ранее сообщалось, что в России смягчили требования для получения детских пособий.
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И до коли-же этот средний размер выплат будет еще существовать? У мадам Баталиной размер не такой будет! Вот интересно посадить их всех на такой размер,сколько они бы протянули?