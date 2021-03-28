США собираются "наращивать" санкции против СП-2

Энтони Блинкен: Вашингтон ясно дал понять Берлину, что Белый дом будет усиливать санкционное давление на "Северный поток-2".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу CNN заявил, что Вашингтон уведомил Берлин о намерении усиливать давление на энергетический проект "Северный поток-2". По его словам, американская сторона считает газопровод "плохой сделкой" для европейских стран, поэтому США собираются "наращивать" санкции в отношении данного проекта. Также Блинкен отметил, что Белый дом хочет донести свою позицию по поводу "Северного потока-2" до близкого партнера – Германии, пишет РБК.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что вторая ветка газопровода будет достроена до конца 2021 года.

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