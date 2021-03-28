Российские врачи выявили 9088 новых случаев COVID-19

Общее число зараженных в Российской Федерации достигло 4519832 человек.

За прошедшие 24 часа российские врачи диагностировали 9088 новых случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что больше всего инфицированных выявили в Москве (1878), Санкт-Петербурге (701) и Подмосковье (610). Об этом 28 марта заявили в оперативном штабе России по противодействию распространения коронавируса.

На сегодняшний день в стране общее количество зараженных достигло 4519832 человек, 4139128 больных выписалось с выздоровлением, 97740 инфицированных умерло.

Ранее стало известно, что Банк России отменит часть "ковидных" послаблений.

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