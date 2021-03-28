Польша готова нормализовать отношения с Россией

Кшиштоф Краевский заявил, что Варшава открыта к диалогу с Москвой.

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский рассказал, что Варшава готова нормализовать отношения с Москвой. Он выразил мнение, что стороны должны вести равноправный диалог, соблюдая нормы международного права. По словам польского посла, проблемы Польши и России связаны с тем, что общие отношения Запада и РФ находятся в плохом состоянии. Кроме того Кшиштоф Краевский добавил, что Варшава может "многое" предложить Москве, пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Польша ужесточит отношение к нарушителям санкций против газового проекта "Северный поток-2".

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