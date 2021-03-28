Центробанк России отменит часть "ковидных" послаблений

Часть послаблений регулятора будет отменена с 1 апреля.

С 1 апреля 2021 года Центробанк России отменит некоторые послабления, введенные в марте прошлого года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, к этой дате истечет рекомендация регулятора о реструктуризации кредитов российских граждан, доходы которых резко упали на фоне пандемии COVID-19. Кроме того будут отменены советы Центробанка не выселять в принудительном порядке из жилых помещений за долги по ипотеке, а также не начислять неустойку за просроченный кредит, пишет РБК.

Ранее стало известно, что Донбасс планирует войти в состав России.

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