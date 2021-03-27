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Северный морской путь сможет частично заменить Суэцкий канал

27.03.2021 13:47
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Северный морской путь сможет частично заменить Суэцкий канал

Экологичность перевозок является одним из главных преимуществ Северного морского пути.

Специалисты Института исследований развивающихся рынков Московской школы управления "Сколково" считают, что Северный морской путь (СМП) сможет частично взять на себя перевозки, которые в настоящее время осуществляются по Суэцкому каналу. Одним из главных преимуществ СМП эксперты называют экологичность перевозок. По их расчетам, данные которых приводит ТАСС, перевозки по СМП снизят выбросы парниковых газов на 23%, при сравнении с перевозками по Суэцкому каналу. Причем при использовании в качестве топлива СПГ, выбросы снизятся на 38%.

Ранее стало известно, что Суэцкий канал заблокирован севшим на мель контейнеровозом Ever Given.

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