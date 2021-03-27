Глава ЛНР: Донбасс войдет в состав России

ЛНР ждет "великое будущее" после присоединения к России.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сделал заявление о будущем Донбасса. По его словам, когда наступит подходящее для этого время, Донбасс войдет в состав России и станет ее частью. При этом Пасечник подчеркнул, что после объединения с Россией ЛНР ждет "великое будущее", за которое в настоящее время придется бороться, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Украина ввела новые санкционные ограничения в отношении России.

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