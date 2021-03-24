Названы сроки снятия ограничений по COVID-19 в РФ

Валентина Матвиенко считает, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни осенью.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в среду выразила мнение, что в стране значительную часть антикоронавирусных ограничительных мер можно будет снять осенью, если у российских граждан к этому периоду сформируется популяционный иммунитет к COVID-19. Также она добавила, что для окончательной победы над коронавирусной инфекцией в России должна пройти массовая вакцинация россиян, пишут Известия.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что 23 марта лидер России Владимир Путин сделал прививку от COVID-19.

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