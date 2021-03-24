В РФ могут вернуть индексацию пенсий для всех пенсионеров

Ярослав Нилов заявил, что нужно перестать искать отдельные категории граждан, которым стоит возобновить индексацию пенсионных выплат.

В Российской Федерации необходимо вернуть индексацию пенсий для всех пенсионеров. Такое мнение выразил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, нужно перестать искать отдельные категории россиян, которым стоит возобновить индексацию пенсионных выплат, подчеркнув, что следует вернуть индексацию пенсий в целом, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что определенной категории российских граждан могут проиндексировать пенсионные выплаты.

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