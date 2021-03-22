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Владимир Путин привьется от коронавируса 23 марта

22.03.2021 16:57
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Владимир Путин привьется от коронавируса 23 марта

Президент напомнил о добровольном характере вакцинации.

Глава Российской Федерации Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросам вакцинации от COVID-19 заявил, что планирует привиться против коронавирусной инфекции завтра, 23 марта. Также президент напомнил, что иммунизация россиян должна быть добровольной, пишет РИА Новости.

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине "Спутник V".

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