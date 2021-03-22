Евросоюз не нуждается в российской вакцине "Спутник V"

Тьерри Бретон считает, что четырех европейских вакцин достаточно для формирования коллективного иммунитета европейцев.

Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире канала ТF1 заявил, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине против коронавирусной инфекции "Спутник V". По его словам, Европе необходимо наращивать производство и распределять уже одобренные в рамках сообщества препараты от COVID-19, которых в ЕС уже четыре. Также Тьерри Бретон выразил надежду, что к середине июля 2021 года у европейцев сформируется коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Кроме того еврокомиссар добавил, что если России понадобится помощь с производством их вакцин против COVID-19, Евросоюз готов обсудить данный вопрос во втором полугодии, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия может запретить вывозить препарат от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca из стран ЕС.

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