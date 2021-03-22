Под новые санкции Евросоюза попали двое россиян

ЕС обвиняет двух чеченцев в преследовании людей, которые относятся к ЛГБТ.

В опубликованном журнале Евросоюза сказано, что сообщество ввело новые санкции за серьезные нарушения прав человека в мире, в список включены 4 организации и 11 физлиц, включая граждан России, Китая и Ливии. Уточняется, что под европейские ограничительные меры попали вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов и бывший глава чеченской полиции Аюб Катаев. Указанные россияне не смогут посещать страны Европейского Союза, а их банковские счета, если такие имеются, будут заморожены, пишет Московский комсомолец.

Ранее сообщалось, что Украина попросила европейское сообщество ужесточить антироссийские санкции.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".