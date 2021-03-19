Литва призвала Украину отказаться от электроэнергии Белоруссии назло России

Гитанас Науседа считает БелАЭС российским проектом, с помощью которого Москва хочет укрепить свое энергетическое влияние.

Лидер Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Верховной раде призвал Украину отказаться от белорусской электроэнергии. По его мнению, Россия расширяет свое энергетическое влияние благодаря электроэнергии БелАЭС, поэтому украинская сторона должна перестать покупать ее у Белоруссии. Гитанас Науседа пояснил, что этот белорусский объект является российским проектом, с помощью которого Москва хочет укрепить свое энергетическое влияние, пишет украинский портал "Главред".

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