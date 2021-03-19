На Украине считают слова Байдена о Путине "объявлением войны" России

Тарас Березовец уверен, что в дальнейшем отношения РФ и США будут ухудшаться.

Украинский политтехнолог Тарас Березовец прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что он считает российского президента Владимира Путина "убийцей". По его мнению, такими резкими высказываниями глава Белого дома "объявил о начале новой холодной войны между США и Россией". Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на украинский новостной портал "Главред".

Ранее стало известно, что Владимир Путин предложил Джо Байдену провести переговоры в прямом эфире.

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