Набиуллина: экономика РФ восстанавливается быстрее ожиданий ЦБ

Эльвира Набиуллина считает, что экономика страны и дальше будет развиваться.

В пятницу глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции рассказала, что российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий регулятора. По ее словам, это объясняется ускоренным ростом внутреннего и внешнего спроса. Набиуллина считает, что экономика и дальше будет развиваться, поскольку в стране идет массовая вакцинация россиян от коронавируса, а также реализуются льготные госпрограммы, пишут Известия.

Ранее стало известно, что Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых.

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