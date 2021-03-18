В России обнаружили 9803 новых случая коронавируса

Общее число зараженных в РФ составило 4428239 человек.

Российские врачи за минувшие сутки обнаружили 9803 новых случая заболевания COVID-19. Из них в столице зафиксировали 1934 инфицированных, в Санкт-Петербурге выявили 918 человек, заразившихся коронавирусом, а в Московской области – 537. Об этом 18 марта рассказали в оперативном штабе России по борьбе с распространением заболевания COVID-19.

Всего в стране число больных достигло 4428239 человек, 4037036 человек выписалось с выздоровлением, 93824 человека умерло.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор получит доступ к данным российских абонентов и их телефонным звонкам.

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