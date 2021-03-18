Роскомнадзор получит доступ к данным абонентов и их телефонным звонкам

Ранее получить доступ к сведениям о звонках россиян могли только операторы сотовой связи и правоохранительные органы.

Правительство РФ разработало документ, согласно которому российские операторы сотовой связи обяжут предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах, в том числе персональную информацию о гражданах, сведения о телефонных звонках и электронных сообщениях. Уточняется, что ведомство может запросить ФИО, дату рождения, место жительства, паспортные данные и номера телефонов россиян. Кроме того операторы должны уведомлять Роскомнадзор об изменении тарифа абонента, а также об отправке текстовых и голосовых сообщений жителей России.

В документе сказано, что такое нововведение направлено на борьбу с так называемыми "серыми сим-картами", которые оформляются на юрлица и бесплатно раздаются в местах массового скопления людей, а впоследствии используются в различных мошеннических схемах. Об этом сообщает газета Известия, ссылаясь на интернет-портал проектов нормативных актов.

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал решить проблему необоснованного роста тарифов на ЖКХ в стране.

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