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В Германии ответили на призыв Украины помочь "вернуть" Крым

18.03.2021 11:33
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В Германии ответили на призыв Украины помочь "вернуть" Крым

Вальдемар Гердт считает, что призыв украинского дипломата вызывает недоумение.

Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт, комментируя высказывание посла Украины в Берлине Андрея Мельника об обязанности немецкой стороны помочь Киеву "вернуть" Крым, заявил, что подобного рода призывы вызывают недоумение.

"Маразм крепчает", - цитирует слова Вальдемара Гердта издание РИА Новости.

17 марта украинский дипломат выразил мнение, что Берлин должен помочь Киеву вернуть Крымский полуостров. Андрей Мельник добавил, что это является "моральной обязанностью" Германии, поскольку в годы Великой Отечественной войны миллионы жителей оккупированной Украины стали жертвами немецких нацистов.

Ранее стало известно, что в Норвегии признали законность присоединения Крыма к России.

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