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Правительство Ставрополья в полном составе отправили в отставку

15.03.2021 11:07
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Правительство Ставрополья в полном составе отправили в отставку

Новый кабинет будет сформирован после того, как каждый кандидат пройдет антикоррупционную проверку.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что правительство региона в полном составе отправилось в отставку после ареста зампредседателя местного кабинета Александра Золотарева, которого подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По его словам, он не может смириться с тем, что рядом с ним могут работать нечестные люди, поэтому было принято такое решение. Однако Владимир Владимиров отметил, что на данный момент пока все продолжают выполнять свои обязанности, но с приставками и.о. Также губернатор добавил, в состав нового правительства войдут только те кандидаты, которые пройдут антикоррупционные проверки.

Напомним, что суд Ставрополя арестовал зампреда правительства региона Александра Золотарева, которого 12 марта задержали в аэропорту при попытке скрыться. Его подозревают в получении взяток на сумму около 63 млн руб., пишет РБК.

Ранее стало известно, что в России могут ввести новый налог для "подозрительно богатых" людей.

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