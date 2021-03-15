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Стало известно, почему Байден так и не позвонил Зеленскому

15.03.2021 10:43
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Стало известно, почему Байден так и не позвонил Зеленскому

Прийдя к власти Владимир Зеленский пообещал побороться с "олигархическим классом" на украинской территории.

Журналисты американского издания Washington Post рассказали, почему президент США Джо Байден до сих пор не позвонил лидеру Украины Владимиру Зеленскому. По их мнению, Вашингтон таким образом пытается побудить Киев решать проблемы в украинской судебной системе, бороться с коррупцией и олигархами в стране. В США считают, что это поможет нормализовать экономику Украины и сохранить независимость Киева от влияния Москвы, пишет Газета.ру.

Ранее в Польше раскрыли обман Украины при покупке российского газа.

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Украина: американцы
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