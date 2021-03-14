В России могут ввести новый налог для "подозрительно богатых" людей

Геннадий Зюганов считает, что "подозрительно бедным" россиянам нужно отказать в предоставлении госпомощи.

Руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале написал, что в России необходимо ввести повышнный налог для "подозрительно богатых" людей. Также политик добавил, что данной категории россиян следует отказать в предоставлении госпомощи.

Такими словами Зюганов прокомментировал предложение Минтруда РФ ограничить детские выплаты "подозрительно бедным" российским семьям с легально низкими доходами, но значительным имуществом, пишет РБК.

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