В Москве заявили, что стратегия "деоккупации" Крыма угрожает России

Участие иностранных стран в "Крымской платформе" будет расцениваться как посягательство на территориальную целостность РФ.

Россия считает, что озвученная Украиной стратегия "деоккупации" Крымского полуострова является недопустимой, а также несет угрозу двум регионам страны. Кроме того участие зарубежных государств в "Крымской платформе" будет расцениваться как посягательство на территориальную целостность российской стороны. Об этом изданию РИА Новости рассказал источник в Москве.

Напомним, что Киев планирует провести саммит "Крымской платформы" 23 августа 2021 года. Украина предложила некоторым странам, включая США, Германию, Францию, Великобританию, Канаду и Турцию присоединиться к данному мероприятию.

Ранее стало известно, что Москва предостерегла Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий.

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