В США назвали условия введения новых санкций по СП-2

Нед Прайс отметил, что Белый дом продолжает следить за всеми компаниями, участвующими в строительстве газопровода.

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс на пресс-конференции рассказал, при каком условии Вашингтон введет новые штрафные санкции в отношении проекта "Северный поток-2". По его словам, если американская администрация обнаружит, что к реализации газопровода присоединились новые организации, тогда против проекта будут наложены дополнительные ограничительные меры.

Также Прайс напомнил, что доклады по участникам строительства "Северного потока-2" необходимо предоставлять США каждые 90 дней. После этого Белый дом будет оценивать деятельность вокруг газового проекта и, если эта деятельность будет отвечать критериям для наложения санкций, тогда Вашингтон введет их, пишут Известия.

Ранее в Польше признали, что Россия сможет завершить строительство "Северного потока-2".

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