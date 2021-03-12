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Москва предостерегла Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий

12.03.2021 12:12
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Москва предостерегла Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий

Россия просит киевские власти или тех, кто "ими манипулирует", прекратить дальнейшую эскалацию конфликта в Донбассе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что Москва предостерегает Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий. Также она добавила, что российская сторона обращается к киевским властям или тем, кто "ими манипулирует" с просьбой прекратить дальнейшую эскалацию конфликта в данном регионе, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в Кремле рассказали об обострении ситуации в Донбассе.

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