В России хотят ввести сокращенную рабочую неделю для женщин

Татьяна Потяева напомнила, что россиянкам, помимо работы, приходится выполнять домашние обязанности и воспитывать детей.

В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для российских женщин. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека при мэрии Москвы Татьяна Потяева. Она пояснила, что россиянкам, помимо работы, приходится выполнять домашние обязанности и воспитывать детей, в отличие от большинства мужчин. Также омбудсмен считает, что данная идея обязательно будет обсуждаться, поскольку соответствующее предложение уже поступило, пишет РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в России не должно быть резкого роста цен на базовые продукты питания.

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