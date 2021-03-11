В России хотят ввести сокращенную рабочую неделю для женщин
Татьяна Потяева напомнила, что россиянкам, помимо работы, приходится выполнять домашние обязанности и воспитывать детей.
В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для российских женщин. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека при мэрии Москвы Татьяна Потяева. Она пояснила, что россиянкам, помимо работы, приходится выполнять домашние обязанности и воспитывать детей, в отличие от большинства мужчин. Также омбудсмен считает, что данная идея обязательно будет обсуждаться, поскольку соответствующее предложение уже поступило, пишет РИА Новости.
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Прежде чем делать четырехдневку для женщин нужно вернуть домой мужчин с рабочего дня по 12- 14 часов. А вообще нужно вернуть рабочее время по 7 часов., тогда и родители и дети будут встречаться дома не перед сном или в постели, а для общения до ужина. На детей будет нагрузка меньше. А женская работа никуда не денется от них. Главное , чтобы мужчины и дети могли общаться. А четырехдневная неделя закрепостит еще хуже и детей и женщин.