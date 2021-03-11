Путин заявил, что в России не должно быть резкого роста цен на продукты

Президент попросил российские власти соблюдать баланс интересов при установлении цен на продукты.

Лидер России Владимир Путин в четверг на совещании по вопросам инвестиционной активности заявил, что в стране больше не должно быть резкого роста цен на продовольственные товары, которые наблюдались по некоторым категориям продуктов. Президент подчеркнул, что в РФ должен соблюдаться баланс интересов при установлении цен на еду. Владимир Путин добавил, чтобы этого не происходило, российским властям необходимо своевременно принимать меры, направленные на сдерживание увеличения стоимости продовольственных товаров, передает РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" писал, что в Минпромторге России призвали россиян смириться с повышением цен, иначе в стране может возникнуть дефицит основных продуктов питания.

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