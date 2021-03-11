В России размер детских выплат будет зависеть от дохода семьи

Подать заявление на обновленные выплаты на детей можно будет с 1 апреля, а перерасчет будет производиться с 1 января.

Глава РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому сумма выплат на детей от 3 до 7 лет будет зависеть от среднедушевого дохода семьи, сообщается на интернет-портале правовой информации.

Сейчас размер детских пособий составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка, установленного в определенном российском регионе. Теперь, сказано в документе, если среднедушевой доход семьи с учетом детских выплат не превышает прожиточный минимум на одного человека, тогда пособия на детей будут увеличены до 75%. Однако, если семейный доход так и останется низким, в этом случае сумма выплат на ребенка повысят до 100%.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков рассказал об индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам.

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