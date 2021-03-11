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ВОЗ: в России улучшается ситуация с коронавирусом

11.03.2021 14:26
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ВОЗ: в России улучшается ситуация с коронавирусом

Мелита Вуйнович считает, что эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается напряженной из-за новых штаммов COVID-19.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации Мелита Вуйнович заявила, что в нашей стране немного улучшилась ситуация по коронавирусной инфекции. Однако она отметила, что эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается напряженной в связи с появлением и распространением новых штаммов COVID-19. По словам Мелиты Вуйнович, мутации коронавируса требуют пристального внимания и "постоянной гибкости системы", пишет Московский комсомолец.

Ранее сообщалось, что российские врачи за прошедшие сутки обнаружили 9270 новых случаев COVID-19.

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