Минфин РФ: ФНБ может пополниться на 2 трлн рублей по итогам 2021 года

При сохранении текущего уровня стоимости нефти и курса российской валюты в ФНБ могут перечислить около 2 трлн руб.

Пресс-служба Минфина России сообщила, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2021 года может пополниться более чем на 2 трлн руб. В ведомстве считают, что если стоимость нефти и курс национальной валюты сохранятся на сегодняшних уровнях, тогда в ФНБ будет перечислена указная сумма, пишет РБК.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно уходит от долларовой зависимости.

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