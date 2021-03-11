Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 МАР, 13:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

11 МАР, 13:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Российские медики выявили 9270 новых случаев COVID-19

11.03.2021 11:47
Комментарии
Российские медики выявили 9270 новых случаев COVID-19

Общее количество зараженных в России составило 4360823 человека.

В четверг в оперштабе РФ по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за последние сутки российские медики диагностировали 9270 новых случаев инфицирования COVID-19. Из них в Москве обнаружили 1281 больного, в Санкт-Петербурге – 961, в Нижегородской области – 376.

На данный момент в России общее число зараженных достигло 4360823 человек, 3959533 зараженных выписалось, 90734 инфицированных умерло.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, нужно ли прививать детей от коронавируса.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
Володин: Россия постепенно уходит от долларовой зависимости
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Гражданам США раздадут еще раз по 1,4 тысяче долларов. В России такой подход отвергают

Гражданам США раздадут еще раз по 1,4 тысяче долларов. В России такой подход отвергают
Экономика 2

За дешевый бензин власти доплатят нефтяникам 135 млрд рублей

За дешевый бензин власти доплатят нефтяникам 135 млрд рублей
Экономика 1

Минфин и ЦБ не дадут укрепиться рублю. Они скупят 33 млрд долларов в резервы

Минфин и ЦБ не дадут укрепиться рублю. Они скупят 33 млрд долларов в резервы
Экономика 1

С ростом цен власти призвали смириться. Иначе стране грозит дефицит продуктов

С ростом цен власти призвали смириться. Иначе стране грозит дефицит продуктов
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин

Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин

Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала

Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала

Новости дня

11:44 Володин: Россия постепенно уходит от долларовой зависимости Володин: Россия постепенно уходит от долларовой зависимости
В России размер детских выплат будет зависеть от дохода семьи
В России размер детских выплат будет зависеть от дохода семьи
10 МАР, 18:14 Попова рассказала, нужно ли вакцинировать детей от COVID-19 Попова рассказала, нужно ли вакцинировать детей от COVID-19
10 МАР, 16:40 Песков рассказал о дате послания Путина Федеральному собранию Песков рассказал о дате послания Путина Федеральному собранию
10 МАР, 16:23 "Капитал страны" представляет лучшие достижения субъектов РФ "Капитал страны" представляет лучшие достижения субъектов РФ
10 МАР, 15:19 В Кремле ответили на сообщения о плане по разрешению конфликта в Донбассе В Кремле ответили на сообщения о плане по разрешению конфликта в Донбассе
10 МАР, 14:57 Песков рассказал об индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам Песков рассказал об индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10 МАР, 12:41 Минтруда РФ разработало предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам Минтруда РФ разработало предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Узнай, страна!

10 МАР, 21:07 Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области открывает новый фирменный магазин
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10 МАР, 19:38 Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала Аэропорт Новый Уренгой ЯНАО увеличил площадь грузового терминала
10 МАР, 13:47 Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год
09 МАР, 22:47 В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии
09 МАР, 18:19 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали новые проекты и развивали туризм ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали новые проекты и развивали туризм
09 МАР, 15:15 Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
05 МАР, 19:58 На Чограйском водохранилище начинается реконструкция На Чограйском водохранилище начинается реконструкция
05 МАР, 18:28 «Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию «Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию
05 МАР, 15:16 В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России
04 МАР, 19:48 Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter