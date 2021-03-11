Российские медики выявили 9270 новых случаев COVID-19

Общее количество зараженных в России составило 4360823 человека.

В четверг в оперштабе РФ по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за последние сутки российские медики диагностировали 9270 новых случаев инфицирования COVID-19. Из них в Москве обнаружили 1281 больного, в Санкт-Петербурге – 961, в Нижегородской области – 376.

На данный момент в России общее число зараженных достигло 4360823 человек, 3959533 зараженных выписалось, 90734 инфицированных умерло.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, нужно ли прививать детей от коронавируса.

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