Володин: Россия постепенно уходит от долларовой зависимости

В рамках ЕАЭС расчеты в нацвалютах выросли до 74%.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал, что наша страна постепенно отходит от долларовой зависимости. Он пояснил, что в последнее время Москва сократила долю доллара в торговле с другими государствами. Например, в рамках ЕАЭС расчеты в нацвалютах выросли до 74%. Володин, отметил, что то же самое происходит в торгово-экономических отношениях с Пекином и Анкарой.

Политик добавил, что в феврале 2021 года наша страна поменяла валютную структуру средств ФНБ: в него были включены японская йена (5%) и китайский юань (15%). Также Володин подчеркнул, что доли доллара и евро уменьшились на 10%, до 35%, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Минфин РФ потерял миллиарды ФНБ из-за вложений в китайскую валюту.

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