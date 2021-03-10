Попова рассказала, нужно ли вакцинировать детей от COVID-19
Анна Попова сказала, что дети легко переносят заболевание и у них быстро формируется иммунитет к коронавирусу.
В среду руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья заявила, что массово вакцинировать детей от коронавируса нет необходимости, так как они переносят данное заболевание довольно легко и у них быстро формируется иммунитет к COVID-19.
Также Анна Попова добавила, что, несмотря на уменьшение числа инфицированных, сейчас еще рано отказываться от масочного режима, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что в России выявили 9079 новых случаев коронавируса.
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