Попова рассказала, нужно ли вакцинировать детей от COVID-19

Анна Попова сказала, что дети легко переносят заболевание и у них быстро формируется иммунитет к коронавирусу.

В среду руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья заявила, что массово вакцинировать детей от коронавируса нет необходимости, так как они переносят данное заболевание довольно легко и у них быстро формируется иммунитет к COVID-19.

Также Анна Попова добавила, что, несмотря на уменьшение числа инфицированных, сейчас еще рано отказываться от масочного режима, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России выявили 9079 новых случаев коронавируса.

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