Песков рассказал об индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам

Дмитрий Песков не уточнил, в какие сроки будет принято решение о повышении пенсионного обеспечения для работающих пенсионеров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о нескольких предложениях по индексации пенсий трудоустроенным российским пенсионерам. Кроме того он добавил, что власти страны совместно с экспертами продолжат обсуждать вопрос об увеличении пенсионного обеспечения для выработки наиболее оптимального варианта, пишет Московский комсомолец.

Ранее стало известно, что Минтруда России разработало предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

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