Минтруда РФ разработало предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Антон Котяков надеется, что рассмотрение вопроса об увеличении пенсий трудоустроенным пенсионерам пройдет в скором времени.

Глава Министерство труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы сообщил, что ведомство, по поручению российского президента Владимира Путина, разработало несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Также он отметил, что правительство страны направило соответствующий документ в администрацию главы государства, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников.

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