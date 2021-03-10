Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 МАР, 16:11 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

10 МАР, 16:11 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Минтруда РФ разработало предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

10.03.2021 12:41
Комментарии
Минтруда РФ разработало предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Антон Котяков надеется, что рассмотрение вопроса об увеличении пенсий трудоустроенным пенсионерам пройдет в скором времени.

Глава Министерство труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы сообщил, что ведомство, по поручению российского президента Владимира Путина, разработало несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Также он отметил, что правительство страны направило соответствующий документ в администрацию главы государства, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
В Польше считают, что Россия достроит
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Сайты Кремля, Госдумы и правительства обрушились. Это может быть связано с замедлением Twitter

Сайты Кремля, Госдумы и правительства обрушились. Это может быть связано с замедлением Twitter
События и факты

Борьба с соцсетями началась с Twitter. Роскомнадзор замедлил ее и пригрозил блокировкой

Борьба с соцсетями началась с Twitter. Роскомнадзор замедлил ее и пригрозил блокировкой
Политика

Власти вынудят сдать биометрию 70 млн россиян в ближайшие два года

Власти вынудят сдать биометрию 70 млн россиян в ближайшие два года
Политика 1

Путин заблокировал мобильную связь в тюрьмах. Мошенники будут реже звонить

Путин заблокировал мобильную связь в тюрьмах. Мошенники будут реже звонить
События и факты

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год

Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год

В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии

В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии

Новости дня

15:19 В Кремле ответили на сообщения о плане по разрешению конфликта в Донбассе В Кремле ответили на сообщения о плане по разрешению конфликта в Донбассе
СМИ: В России зафиксируют цены на мясо птицы
СМИ: В России зафиксируют цены на мясо птицы
14:57 Песков рассказал об индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам Песков рассказал об индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам
11:45 В Польше считают, что Россия достроит "Северный поток-2" В Польше считают, что Россия достроит "Северный поток-2"
11:30 В России обнаружили 9079 новых случаев коронавируса В России обнаружили 9079 новых случаев коронавируса
11:10 Ермак: Украина доработала план по урегулированию конфликта в Донбассе Ермак: Украина доработала план по урегулированию конфликта в Донбассе
10:50 ТПП представляет уникальный регион России - Курганскую область ТПП представляет уникальный регион России - Курганскую область
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:48 Президент РФ поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников Президент РФ поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников

Узнай, страна!

13:47 Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год Экологичная энергоэффективность. ММК - лидер рейтинга «Капитала страны» за 2019 год
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09 МАР, 22:47 В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии В Саратовской области начали использовать возобновляемые источники энергии
09 МАР, 18:19 ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали новые проекты и развивали туризм ТОП-10 достижений недели: регионы России создавали новые проекты и развивали туризм
09 МАР, 15:15 Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона
05 МАР, 19:58 На Чограйском водохранилище начинается реконструкция На Чограйском водохранилище начинается реконструкция
05 МАР, 18:28 «Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию «Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
05 МАР, 15:16 В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России
04 МАР, 19:48 Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда
04 МАР, 14:42 Эдуард Уткин: В систему пробирного надзора России внесены самые существенные изменения за 300 лет Эдуард Уткин: В систему пробирного надзора России внесены самые существенные изменения за 300 лет
03 МАР, 22:34 Миллион роз к 8 Марта. Ленинградская область готова к Международному женскому дню Миллион роз к 8 Марта. Ленинградская область готова к Международному женскому дню
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter