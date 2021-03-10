ТПП представляет уникальный регион России - Курганскую область

В Конгресс-центре ТПП России состоится Презентация Курганской области. В ходе мероприятия губернатор и предприниматели расскажут о перспективах развития и ведения бизнеса в регионе.

Курганская область обладает уникальным географическим положением. Регион относится к Зауралью и располагается на стыке Урала и Сибири в бассейнах рек Тобола и Исети. Также область граничит со Свердловской, Челябинской, Тюменской областями и Казахстаном, что создает на территории региона уникальные климатические условия: летом солнца больше, чем в любой точке юга России, а зимой в регион приходят настоящие сибирские морозы!

Также Курганская область обладает серьезным потенциалом, активно развивая все сфеы экономики, привлекая предпринимателей грамотной системой льгот и оказанием денежной поддержки. Именно об этом Губернатор региона Вадим Шумков расскажет во время Презентации области, которая пройдет в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В мероприятии примут участие власти региона, эксперты и представители бизнеса, а гости смогут лично пообщаться с предпринимателями региона, расспросив о перспективах ведения бизнеса, и получить информацию о наиболее интересных инвестиционных площадках и проектах области.

ТПП РФ приглашает всех желающих открыть для себя Курганскую область. Участие в событии - бесплатное, но количество участников ограничено. Для участия в Презентации необходимо зарегистрироваться на сайте ТПП РФ по ссылке: https://kurgan-event.tpprf.ru/?ts=1612965700

Более подробно о событии читайте в материале "Капитала страны": "Курганская область приглашает гостей. В ТПП РФ пройдет Презентация региона".