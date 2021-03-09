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Правительство РФ ввело постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

09.03.2021 12:36
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Правительство РФ ввело постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

Профильные министерства будут своевременно реагировать на рост цен на потребительском рынке.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об усилении контроля за ценами на потребительском рынке. Теперь кабмин будет постоянно следить за ценами на основные товары и услуги и, если анализ выявит значительное повышение стоимости или риски подорожания, тогда профильные министерства будут подготавливать мероприятия, направленные на сдерживание роста цен, сообщается на сайте правительства России.

Ранее издание Коммерсант заявило, что в стране зафиксируют стоимость птичьего мяса.

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