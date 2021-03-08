Украинский дипломат считает, что Киев должен разорвать отношения с Москвой

Валерий Чалый призвал киевские власти разорвать отношения с "агрессором".

Бывший украинский посол в США Валерий Чалый в интервью телеканалу ESPRESO.TV заявил, что Киев должен прекратить дипломатические отношения с Москвой. По его словам, развивающаяся ситуация показывает, что Украине необходимо начать готовиться к разрыву контактов с Россией.

"То есть надо подготовить это решение", – сказал дипломат.

Также Чалый считает, что в случае прекращения дипломатических отношений с Москвой, Украине следует найти третью сторону, которая будет выступать посредником между Киевом и Москвой, представляя и защищая украинские интересы на российской территории, пишет RT.

Ранее в МВД Украины сообщили, что Киев готов приступить к "возвращению" Донбасса.

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