Стоимость нефти сорта Brent превысила $71 за баррель

Цена топлива марки Brent впервые с 8 января прошлого года превысила $71.

По данным торгов, стоимость нефти сорта Brent увеличилась на 2,32%, достигнув отметки $71,15 за баррель.

Цена на топливо марки WTI выросла на 2,57%, составив $67,81 за баррель, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министры стран-участниц ОПЕК+ договорились сохранить добычу нефти для всех государств, входящих в альянс (кроме России и Казахстана) на прежнем уровне. Данное решение привело к росту стоимости топлива.

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