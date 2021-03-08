Стоимость нефти сорта Brent превысила $71 за баррель
Цена топлива марки Brent впервые с 8 января прошлого года превысила $71.
По данным торгов, стоимость нефти сорта Brent увеличилась на 2,32%, достигнув отметки $71,15 за баррель.
Цена на топливо марки WTI выросла на 2,57%, составив $67,81 за баррель, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что министры стран-участниц ОПЕК+ договорились сохранить добычу нефти для всех государств, входящих в альянс (кроме России и Казахстана) на прежнем уровне. Данное решение привело к росту стоимости топлива.
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