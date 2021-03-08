Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем

Президент подчеркнул, что забота о детях и создание домашнего уюта является ежедневным нелегким трудом, который заслуживает отдельного внимания и "самого высокого признания".

Лидер Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех женщин страны с Международным женским днем, пожелав им счастья, успехов во всем, радости и побольше улыбок. Президент отметил, что 8 Марта приносит в нашу жизнь любовь, нежность, красоту, гармонию, восхищение и благодарность.

"Эти прекрасные эмоции переполняют и объединяют всех нас", – сказал он.

Также Владимир Путин заявил, что женщины дарят этому миру самое чистое, сильное и бескорыстное чувство – безусловную материнскую любовь, но при этом они, несмотря на заботу о детях и семье, успевают отдыхать и работать. По словам главы государства, воспитание детей и создание домашнего уюта является ежедневным нелегким трудом, который заслуживает отдельного внимания и "самого высокого признания".

Кроме того президент отдельно поздравил россиянок, работающих в медицинской сфере, с 8 Марта. Владимир Путин подчеркнул, что в условиях пандемии COVID-19 они проявляют профессионализм, щедрость души и продолжают работать с полной самоотдачей, сообщается на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что в 2021 году в России размер материнского капитала будет увеличен.

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