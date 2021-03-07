На Украине заявили, что британские военные прибыли в Донбасс

Военнослужащие Великобритании должны ознакомиться с ситуацией в Донбассе.

В воскресенье, 7 марта, пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины на своей странице в Facebook сообщил, что британские военные посетили Донбасс. Уточняется, что представители делегации вооруженных сил Великобритании должны ознакомиться с ситуацией в данном регионе, а также оценить уровень подготовки украинских солдат в рамках операции ORBITAL, пишет РИА Новости.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что Украина готовит военную провокацию в Донбассе.

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