Открылась тайная высылка российских и французских дипломатов

Россия и Франция тайно выслали по одному дипломату в конце 2020 года.

Издание Les Echos утверждает, что в конце прошлого года Россия и Франция совершили тайную высылку сотрудников дипломатического корпуса. По информации, предоставленной журналистами издания, одного из российских дипломатов заподозрили в шпионаже и выслали из Франции. В ответ российская сторона выслала из страны одного из сотрудников французского посольства. Эксперты полагают, что взаимная высылка дипломатов была намеренно скрыта от общественности, чтобы не обострять непростые отношения между Россией и Францией, пишет РИА Новости. При этом МИДы России и Франции отказались комментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что Кремль готов защищать российских бизнесменов от санкций США.

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