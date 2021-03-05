Кремль готовится защищать бизнесменов от возможных санкций США

Дмитрий Песков рассказал, что власти России будут защищать интересы страны, бизнеса и россиян.

В пятницу официальный представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял во внимание угрозу введения новых санкций против России. Также он отметил, что власти страны начали подготовку "различных сценариев", которые помогут защитить бизнес, граждан и интересы РФ от возможного наложения новых ограничительных мер Вашингтона, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что США и Великобритания могут ввести дополнительные антироссийские санкции.

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