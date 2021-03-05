Пожилым москвичам разблокируют соцкарты с 8 марта

С понедельника режим самоизоляции для пожилых жителей столицы будет носить рекомендательный характер.

Столичный мэр Сергей Собянин в пятницу в своем блоге написал, что в мегаполисе обязательный домашний режим для москвичей старше 65 лет и россиян, страдающих хроническими заболеваниями, будет отменен с 8 марта 2021 года. По его словам, с понедельника данная мера будет носить лишь рекомендательный характер. Собянин пояснил, что послабление связано с улучшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Ранее в ВОЗ озвучили сроки окончания пандемии COVID-19.

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