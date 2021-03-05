Пожилым москвичам разблокируют соцкарты с 8 марта
С понедельника режим самоизоляции для пожилых жителей столицы будет носить рекомендательный характер.
Столичный мэр Сергей Собянин в пятницу в своем блоге написал, что в мегаполисе обязательный домашний режим для москвичей старше 65 лет и россиян, страдающих хроническими заболеваниями, будет отменен с 8 марта 2021 года. По его словам, с понедельника данная мера будет носить лишь рекомендательный характер. Собянин пояснил, что послабление связано с улучшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Ранее в ВОЗ озвучили сроки окончания пандемии COVID-19.
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ну наконец то .. можно и на дачу на электричке бесплатно съедить и в зоопарк пусть хоть за деньги .. но по льготному билету без оплаты проезда или выставку Россия первозданная тоже хоть и за денежку( мы же хоть и пожилые 65+ но понимаем что и работникам культуры средства нужны) но опять же по бесплатному проезду посетить... ну или кому какие другие мероприятия посетить хочется или просто по Москве на общественном транспорте покататься .. хоть на МЦК хоть по Диаметрам ...соскучились однако :-))