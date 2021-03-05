Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 МАР, 20:23 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

05 МАР, 20:23 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Пожилым москвичам разблокируют соцкарты с 8 марта

05.03.2021 18:08
Комментарии: 1
Пожилым москвичам разблокируют соцкарты с 8 марта

С понедельника режим самоизоляции для пожилых жителей столицы будет носить рекомендательный характер.

Столичный мэр Сергей Собянин в пятницу в своем блоге написал, что в мегаполисе обязательный домашний режим для москвичей старше 65 лет и россиян, страдающих хроническими заболеваниями, будет отменен с 8 марта 2021 года. По его словам, с понедельника данная мера будет носить лишь рекомендательный характер. Собянин пояснил, что послабление связано с улучшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Ранее в ВОЗ озвучили сроки окончания пандемии COVID-19.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
Кремль готовится защищать бизнесменов от возможных санкций США
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
19:20 0 0
Александр Н:

ну наконец то .. можно и на дачу на электричке бесплатно съедить и в зоопарк пусть хоть за деньги .. но по льготному билету без оплаты проезда или выставку Россия первозданная тоже хоть и за денежку( мы же хоть и пожилые 65+ но понимаем что и работникам культуры средства нужны) но опять же по бесплатному проезду посетить... ну или кому какие другие мероприятия посетить хочется или просто по Москве на общественном транспорте покататься .. хоть на МЦК хоть по Диаметрам ...соскучились однако :-))

Статьи

Торговая сеть для бедных стала самой дорогой в России на фоне кризиса

Торговая сеть для бедных стала самой дорогой в России на фоне кризиса
Экономика

Кремль назвал «безумными» призывы к санкциям против олигархов. Пообещал защитить «интересы бизнеса»

Кремль назвал «безумными» призывы к санкциям против олигархов. Пообещал защитить «интересы бизнеса»
Политика 1

Завершение «Северного потока-2» отложили на полгода

Завершение «Северного потока-2» отложили на полгода
Экономика

России разрешили увеличить добычу нефти из-за дефицита на внутреннем рынке

России разрешили увеличить добычу нефти из-за дефицита на внутреннем рынке
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

На Чограйском водохранилище начинается реконструкция

На Чограйском водохранилище начинается реконструкция

«Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию

«Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию

Новости дня

18:40 Минцифры РФ: россияне не останутся без интернета Минцифры РФ: россияне не останутся без интернета
Кремль готовится защищать бизнесменов от возможных санкций США
Кремль готовится защищать бизнесменов от возможных санкций США
15:03 Названы сроки окончания пандемии COVID-19 Названы сроки окончания пандемии COVID-19
12:58 Сейшелы откроют границы для российских туристов Сейшелы откроют границы для российских туристов
12:14 В России могут ввести новую льготу для пенсионеров В России могут ввести новую льготу для пенсионеров
11:14 За сутки в РФ обнаружили 11024 новых случая COVID-19 За сутки в РФ обнаружили 11024 новых случая COVID-19
11:06 СМИ: США и Британия могут ввести новые санкции против России СМИ: США и Британия могут ввести новые санкции против России
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:08 Россия и Казахстан нарастят нефтедобычу в рамках соглашения ОПЕК+ Россия и Казахстан нарастят нефтедобычу в рамках соглашения ОПЕК+

Узнай, страна!

19:58 На Чограйском водохранилище начинается реконструкция На Чограйском водохранилище начинается реконструкция
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18:28 «Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию «Карельский окатыш» инвестирует 215 млн рублей в модернизацию
15:16 В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России В Краснодаре реализуют крупнейший транспортный проект на Юге России
04 МАР, 19:48 Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда
04 МАР, 14:42 Эдуард Уткин: В систему пробирного надзора России внесены самые существенные изменения за 300 лет Эдуард Уткин: В систему пробирного надзора России внесены самые существенные изменения за 300 лет
03 МАР, 22:34 Миллион роз к 8 Марта. Ленинградская область готова к Международному женскому дню Миллион роз к 8 Марта. Ленинградская область готова к Международному женскому дню
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
03 МАР, 21:09 Вотчину Деда Мороза посетили около 77 тыс. туристов Вотчину Деда Мороза посетили около 77 тыс. туристов
03 МАР, 17:53 Петрозаводскмаш выполнил сборку оборудования для АЭС «Аккую» Петрозаводскмаш выполнил сборку оборудования для АЭС «Аккую»
02 МАР, 21:50 Жители Рязанской области приобретают продукты на ярмарках выходного дня Жители Рязанской области приобретают продукты на ярмарках выходного дня
02 МАР, 21:13 В Смоленске модернизируют производство комбикормов В Смоленске модернизируют производство комбикормов
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter