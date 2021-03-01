Немецкая компания надеется на быстрый запуск "Северного потока-2"

Тило Виланд считает, что газопровод нужен Европе.

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea надеется, что энергетический проект "Северный поток-2" будет запущен "как можно быстрее". Об этом в понедельник во время дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай", рассказал член правления фирмы Тило Виланд.

По его словам, вторая ветка газопровода нужна европейским странам, поскольку от нее зависит энергетическая безопасность Европы, устойчивость инфраструктуры Евросоюза, а также обеспечение стабильных цен на газ, пишут Известия.

Ранее стало известно, что проект "Северный поток - 2" может быть завершен при трех условиях.

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