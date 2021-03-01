В Кремле ответили на "скачок" цен на продукты и падение доходов в РФ

01.03.2021 14:13 Комментарии: 2

Дмитрий Песков отметил, что на фоне пандемии COVID-19 у многих жителей мира упал доход, однако в России данная проблема не стоит более остро, по сравнению с другими странами.

В понедельник, 1 марта, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неверными данные о том, что наша страна вошла в список наиболее "горячих точек" по росту цен на продовольственные товары . Кроме того он отметил, что российские власти не согласны с публикациями, в которых говорится о падении доходов россиян хуже среднемировых значений на фоне пандемии коронавируса. По словам Пескова, из-за распространения COVID-19 у многих жителей мира упал доход, однако в России данная проблема не стоит более остро, по сравнению с другими государствами, пишет ТАСС.

. Кроме того он отметил, что российские власти на фоне пандемии коронавируса. По словам Пескова, из-за распространения COVID-19 у многих жителей мира упал доход, однако в России данная проблема не стоит более остро, по сравнению с другими государствами, пишет ТАСС. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что наша страна вошла в список "горячих точек", где из-за повышения стоимости продуктов могут начаться протесты .

. В свою очередь американская компания NielsenIQ рассказала, что около половины российских граждан потеряли свой доход на фоне пандемии коронавируса, а 70% населения РФ вынуждены экономить, в том числе и на продуктах питания. Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".