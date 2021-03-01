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В Кремле ответили на "скачок" цен на продукты и падение доходов в РФ

01.03.2021 14:13
Комментарии: 2
В Кремле ответили на "скачок" цен на продукты и падение доходов в РФ

Дмитрий Песков отметил, что на фоне пандемии COVID-19 у многих жителей мира упал доход, однако в России данная проблема не стоит более остро, по сравнению с другими странами.

  • В понедельник, 1 марта, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неверными данные о том, что наша страна вошла в список наиболее "горячих точек" по росту цен на продовольственные товары. Кроме того он отметил, что российские власти не согласны с публикациями, в которых говорится о падении доходов россиян хуже среднемировых значений на фоне пандемии коронавируса. По словам Пескова, из-за распространения COVID-19 у многих жителей мира упал доход, однако в России данная проблема не стоит более остро, по сравнению с другими государствами, пишет ТАСС.
  • Ранее агентство Bloomberg сообщило, что наша страна вошла в список "горячих точек", где из-за повышения стоимости продуктов могут начаться протесты.
  • В свою очередь американская компания NielsenIQ рассказала, что около половины российских граждан потеряли свой доход на фоне пандемии коронавируса, а 70% населения РФ вынуждены экономить, в том числе и на продуктах питания.

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22:04 0 0
Олег:

Всё время смотрят на другие страны . Отвечайте за свою .

16:38 2 0
Александр Н:

+++Дмитрий Песков(он же говорящая голова Кремля) отметил, что на фоне пандемии COVID-19 у многих жителей мира упал доход, однако в России данная проблема не стоит более остро, по сравнению с другими странами+++.-Чихать *опой я хотел на остроту проблем в других странах ... если я по своим расходам вижу сколько я и трачу на продукты питания притом не люксовый и премиум, а средней и более низкой категории... И сравнение это не в пользу настоящего, а тем более будущего

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