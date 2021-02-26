Байден: США не признают Крым частью России

Джо Байден считает, что РФ в 2014 году нарушила территориальную целостность Украины.

Американский лидер Джо Байден 26 февраля заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают Крым в качестве территории России. Также глава государства добавил, что Вашингтон и дальше будет работать над привлечением Москвы к ответственности за "агрессию" на Украине, поскольку в 2014 году РФ якобы нарушила международное право и суверенитет украинской стороны. Об этом сообщает издание Комсомольская правда, ссылаясь на официальный портал Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский полуостров "сердцем" страны и призвал Россию "вернуть" ей этот регион.

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